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Эксперты назвали точную причину гибели Керри Фишер
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Эксперты назвали точную причину гибели Керри Фишер

6:57  17 Июня 2017
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Эксперты назвали точную причину гибели Керри Фишер

Лос-Анджелес, 17 июня. Судмедэксперты установили причину смерти актрисы Кэрри Фишер, прославившейся ролью принцессы Леи в кинофраншизе «Звездные Войны». 

Как сообщает Reuters, как установили судмедэксперты округа Лос-Анджелес, причиной смерти актрисы стало апноэ (остановка дыхания) во сне. Отмечается, что на остановку сердца повлияли несколько других факторов, которые подробно не указываются.

Напомним, в начале декабря 2016 года 60-летней актрисе стало плохо во время перелета из Лондона в Лос-Анджелес. После прибытия самолета актрису доставили в госпиталь. 27 декабря Фишер скончалась. Ее мать, известная голливудская актриса и певица Дебби Рейнольдс, скончалась через день после смерти дочери.

Эксперты назвали точную причину гибели Керри Фишер

Ранее глава компании Lucasfilm Кэтлин Кеннеди заявила, что Кэрри Фишер не появится в девятом эпизоде киносаги «Звездные войны», несмотря на заявления ее брата. Как сообщала «Газета.ру», съемки в восьмом эпизоде завершились до гибели актрисы.

#фишер
Олеся Волкова
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