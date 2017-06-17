Режим повышенной готовности из-за шторма введен в Перми

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Пермь, 17 июня. Грозы, мощные ливни и град угрожают безопасности города. Уже введен режим повышенной готовности. Коммунальные службы в связи с непогодой переведены на усиленный режим, они будут работать круглосуточно. Решение об этом принял пермский градоначальник Дмитрий Самойлов, передают местные СМИ.

По прогнозам синоптиков, ожидается усиление ветра, его порывы могут достигать до 20 метров в секунду. Штормовое предупреждение будет действовать до 9 утра 20 июня.

Жителям города в эти выходные дни советуют оставаться дома. Если возникнет необходимость отправиться по делам, то лучше воспользоваться общественным транспортом, а свой автомобиль оставить в безопасном месте.

Напомним, 29 мая буйство стихии пережила российская столица. Как писала Газета.ру, погибли 11 человек. Ураган, обрушившийся на Москву, причинил огромный ущерб, повалив деревья и рекламные конструкции.