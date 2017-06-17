Двое подростков в Иркутской области жестоко зарезали мужчину и бросили тело на обочине

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Иркутск, 17 июня. Двое несовершеннолетних задержаны по подозрению в убийстве мужчины в Иркутской области. Об этом со ссылкой на региональное Следственное управление СК РФ сообщает ТАСС.

По данным агентства, тело мужчины с множественными ножевыми ранениями обнаружено утром 16 июня на обочине дороги в 40 км от Иркутска. Погибшим оказался 33-летний местный житель. По подозрению в совершении преступления задержаны двое несовершеннолетних 15 и 17 лет. Один из молодых людей состоит на учете в ПДН.

Сообщается, что подозреваемые уже назвали причину убийства. По их словам, они совершили преступление на «почве внезапно возникших неприязненных отношений».