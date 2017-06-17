Ученые выяснили, зачем мужчине соски

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Москва, 17 июня. Группа международных исследователей выдвинула теорию о том, для чего на самом деле мужчинам нужны соски, опровергнув ходовую версию.

Ученые пришли к выводу, что теория о важности сосков в прошлом не нашла своего подтверждения. По их мнению, даже у предков современных мужчин полезной функции соски не несли.

Как сообщают профильные СМИ, ученые пояснили, что в начальной стадии формирования зародыши обоих полов имеют ген SRY. В обоих случаях появляются одни и те же органы, начинает формироваться грудная ткань. В то время как начинают проявляться хромосомы XY, ген SRY погибает, останавливается и формирование груди. Однако соски на данном этапе уже сформированы. В случае с хромосомами XX ген продолжает свою работу и формирует молочные железы.

В связи с этим ученые сделали вывод, что соски для мужчин не несут и не несли никакой полезной функции. Они просто формируются не в то время.

Ранее «Газета.ру» сообщала, что ученые выяснили, что защищать потомство животных заставляет гормон окситоцин. Разобраться в этом помог эксперимент, в котором биологи заставили крыс забыть о собственном потомстве в отсутствие этого гормона.