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Новости Сирии
Российские военные оказали гумпомощь жителям сирийского селения Вади Кандиль
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Российские военные оказали гумпомощь жителям сирийского селения Вади Кандиль

6:53  17 Июня 2017
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Российские военные оказали гумпомощь жителям сирийского селения Вади Кандиль

Латакия, 17 июня. Российские военные из Центра примирения враждующих сторон в Сирии оказали гуманитарную, медицинскую и психологическую помощь мирным жителям селения Вади Кандиль в провинции Латакия.

«В населенном пункте Вади Кандиль более 100 семей потеряли кормильцев в ходе боев с террористами, сегодня мы привезли им более 250 продуктовых наборов с рисом, мукой, сахаром, консервами, чаем и крупой», — сообщил журналистам офицер Центра примирения Вячеслав Румянцев.

Он отметил, что гуманитарные конвои на этой неделе доставили еще более 500 продуктовых наборов в два села в провинции Хомс.

Жительница поселка Ганима Халим Джуни, у кторой сыновья воюют с террористами ИГ*, отблагодарила российских военнослужащих за поддержку.

«Спасибо вам большое за помощь, спасибо России — я часто болею, все деньги уходят на лекарства. Продуктовый набор поможет мне уделять большее внимание здоровью», — сообщила Ганима Джуни российским военным.

* Организация запрещена на территории РФ.

#сирия
Олег Сорокин
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