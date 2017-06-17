Власти Кубы назвали «регрессом» политику Трампа в отношении республики

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Гавана, 17 июня. Кубинские власти осудили политику Дональда Трампа в отношении Кубы и расценили ее как «регресс». Об этом со ссылкой на распространенное местным телевидением заявление сообщает Reuters.

По данным издания, власти Кубы подтвердили желание продолжать сотрудничество с США в вопросах, которые представляют совместный интерес. Однако кубинское правительство предупредило, что меры по усилению блокады не достигнут цели.

«Правительство Кубы заявляет, что новые меры, направленные на усиление блокады, обречены на провал, и это не раз было доказано в прошлом», — говорится в заявлении.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп объявил об отмене политики своего предшественника Барака Обамы по нормализации отношений с Кубой. Издание Газета.ru сообщает, что глава Белого дома мотивировал свое решение тем, что принятые администрацией Обамы смягчения на поездки и торговлю «не помогают кубинскому народу, они только обогащают кубинский режим».