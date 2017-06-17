Россия вновь запускает производство судов на подводных крыльях

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Афины, 17 июня. Россия возобновила производство судов на подводных крыльях типа «Комета» и готова поставлять их за рубеж. Об этом сообщил министр транспорта Максим Соколов.

Соколов, участвовавший во встрече сопредседателей российско-греческой смешанной комиссии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству, уточнил, что на данный момент продажи «Комет» Греции, которая закупала подобные судна 30 лет назад и интерес к которым есть сейчас, еще не возобновились, а производство уже.

В России судно получило имя «Чайка» в честь позывного первой женщины-космонавта Валентины Терешковой. Дело в том, сообщает РИА Новости, что судно производят в Рыбинске в Ярославской области, где работает депутатом Валентина Владимировна.

Отметим, ранее «Газета.ру» сообщала, что нидерландская верфь Royal Huisman строит самую большую яхту в своей истории, сообщает Boat International. Компания анонсировала новое элитное судно в ходе яхт-шоу в Монако.