Два человека пострадали при столкновении эсминца ВМС США с контейнеровозом

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Вашингтон, 17 июня. При столкновении американского эсминца Fitzgerald с шедшим под филиппинским флагом контейнеровозом ACX Crystal пострадали два человека, включая командира военного судна. Об этом сообщает пресс-служба Седьмого флота ВМС США.

В сообщении говорится, что после столкновения в медицинской эвакуации нуждались два человека. Один из них командир эсминца Брайс Бенсон. В настоящее время управление кораблем взял на себя помощник командира Шон Баббит.

Пресс-служба Седьмого флота ВМС США также сообщает, что при столкновении пропали семь матросов. Экипаж эсминца Fitzgerald состоит из 330 человек.

Напомним, по сообщению издания Газета.ru, столкновение эсминца Fitzgerald с контейнеровозом ACX Crystal произошло накануне вечером в 20.30 мск недалеко от побережья Японии.