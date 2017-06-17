Сирия новости 17 июня 07.00: САА наступает на Даръа, ИГ убило 7 бойцов союзных сил в Дамаске

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Сирия, 17 июня. САА наступает на юге Даръа, ИГ* убило 7 бойцов союзных сил на юге Дамаска. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: предприняли ночное наступление на боевиков к востоку от Палестинского лагеря на юге города Даръа.

Международная коалиция во главе с США: артиллерия обстреляла здания двух школ и колледжа на севере города Ракка.

ИГ: убило 7 военнослужащих союзных сил на юге города Дамаск, захватило у SDF часть базы 17-ой дивизии, расположенной к западу от города Ракка, уничтожило 3 танка и 1 тяжелый пулемет САА к югу от города Ат-Табка, уничтожило несколько танков САА неподалеку от захваченной вчера вершины Таль Дибарет Деббе на востоке провинции Хама, боевики-самоубийцы взорвали себя в здании в городе Хан Арнаба, убив при этом 2 солдат САА.

«Тахрир аш-Шам»: поймали группу террористов ИГ недалеко от города Идлиб, изъяли несколько самодельных взрывных устройств, совершили неудачное покушение на саудовского священника в городе Идлиб.

Провинция Дамаск

По сообщению информационного агентства Al-Masdar News, президент Турции Эрдоган призвал представителей США и Саудовской Аравии присоединиться к диалогу по Сирии в Астане.

Как сообщает в своем аккаунте в Twitter (@m_alhameeed) один из источников со ссылкой на агентство ИГ «Амак», 7 военнослужащих проправительственных сил, среди которых было два иранских и один иракский командир были убиты террористами в районе Хаджар аль-Асвад на юге города Дамаск.

Как сообщают в своем аккаунте в Twitter боевики «Джейш аль-Ислам», они сорвали попытку САА проникнуть на их позиции в населенных пунктах аль-Рэйхан и аль-Нашабия в восточной Гуте.

Провинция Дейр эз-Зор

Как сообщает в своем аккаунте в Twitter информагентство Deir ez-Zor 24, террористы под всяческими предлогами изымают жилье у жителей провинции, особенно в сельских районах.

Провинция Даръа

Как сообщает в своем аккаунте в Twitter (@QalaatAlMudiq) один из источников, САА предприняла мощное ночное наступление на боевиков к востоку от Палестинского лагеря на юге города Даръа.

Провинция Идлиб

Как сообщает в своем аккаунте в Twitter (@Bakr15818559) один из источников, сотрудники безопасности группировки «Тахрир аш-Шам» поймали группу террористов ИГ недалеко от города Идлиб. В результате, один участник группировки был захвачен, остальные убиты. Также были изъяты несколько самодельных взрывных устройств.

Как сообщает в своем аккаунте в Twitter (@metesohtaoglu) один из источников, боевики группировки «Тахрир аш-Шам» совершили неудачное покушение на саудовского священника в городе Идлиб.

Провинция Ракка

По сообщению информационного агентства Al-Masdar News, террористы ИГ уже второй раз за полмесяца захватили у SDF часть базы 17-ой дивизии, расположенной к западу от города Ракка.

Террористы ИГ сумели вернуть базу 17-го дивизиона после ожесточенной схватки с поддерживаемыми США сирийскими демократическими силами (SDF) на западе Ракки. ИГ, скорее всего, потеряет эту точку в ближайшие дни, поскольку им не хватает огневой мощи, чтобы удерживать базу против поддерживаемых США сил, сообщает агентство Al-Masdar News.

Как сообщили террористы в своем аккаунте в Twitter (@Iq__qq), они уничтожили 3 танка и 1 тяжелый пулемет САА к югу от города Ат-Табка.

Как сообщает в своем аккаунте в Twitter информагентство Raqqa 24, артиллерия войск международной коалиции во главе с США обстреляла здания двух школ и колледжа на севере города Ракка.

Провинция Хама

Как сообщает в своем аккаунте в Twitter (@MIG29_) один из источников, террористы ИГ уничтожили несколько танков САА неподалеку от захваченной вчера вершины Таль Дибарет Деббе на востоке провинции.

Провинция Эс-Сувейда

Как сообщает в своем аккаунте в Twitter (@AllyOfTruth) один из источников, сотрудники безопасности Сирии конфисковали партию оружия и боеприпасов в сельской местности на юго-западе провинции.

Провинция Аль-Кунейтра

Как сообщают в своих аккаунтах в Twitter (@IvanSidorenko1, @Ahmad Al-Issa) разные источники, террористы-смертники взорвали себя в здании в городе Хан Арнаба, убив при этом 2 солдат САА.

* Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)