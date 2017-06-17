Видео с наркоманом в лопухах напугало жителей Омска

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Омск, 17 июня. Очевидец снял на видео мучения наркомана, устроившего «пикник» в лопухах.

На записи под названием «Спайс, отпусти меня. Омск. Сады» видно как молодой человек в неестественной позе сидит среди лопухов. Мужчина закатил глаза, высунул язык и тяжело дышит.

Запись опубликована в группе «ЧП Омск» в социальной сети «ВКонтакте». В сообществе и в подписи к видео не сообщается о дальнейшей судьбе молодого человека. На записи не показано, пытался ли автор или кто-то из прохожих оказать помощь молодому человеку или вызвать скорую помощь.

Напомним, ранее Газета.ru сообщила, что в Красноярске по подозрению в убийстве пенсионерки задержан 23-летний молодой человек, находившийся в состоянии наркотического опьянения. По предварительным данным, 77-летняя женщина погибла, пытаясь защитить сына от избивавшей его компании.