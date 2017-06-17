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Москва, 17 июня. Усилия России позволили стабилизировать ситуацию в Сирии и создали условия для начала примирения. Об этом президент РФ Владимир Путин рассказал в интервью режиссеру из США Оливеру Стоуну.

Стоун попросил Путина в нескольких словах сформулировать цели российской операции в Сирии. На это президент России ответил, что Москве удалось укрепить положение законной власти в стране и усадить за стол переговоров правительство и представителей вооруженной оппозиции.

«Нам удалось усадить за один стол переговоров вооруженную оппозицию и правительство. Нам удалось содействовать диалогу в трехстороннем формате с участием Турции и Ирана. Нам необходима поддержка США, а также Саудовской Аравии, Иордании, Египта», — заявил Владимир Путин.

Президент отметил, что в будущем Россия будет действовать в Сирии с большой осторожностью, чтобы новые шаги способствовали укреплению достигнутых результатов.

Напомним, ранее Газету.ru сообщила, что Владимир Путин рассказал о том, как Кремлю почти удалось достигнуть с администрацией бывшего президента США Барака Обамы соглашения по Сирии, но в последний момент Белый дом от него отказался.