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Москва, 17 июня. Учения НАТО у российских границ не представляют угрозу, но подрывают доверие в политическом процессе. Об этом президент России Владимир Путин рассказал в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну.

Путин сообщил, что не видит ничего нового в учениях США и НАТО у границ России и отметил, что эти маневры призваны оказать психологический, а не военный эффект.

«С военной точки зрения это не вызывает тревоги, но это — подрыв доверия в политическом процессе, который позволил бы нам взаимодействовать и, конечно же, то, что мы наблюдаем — это не является позитивным. Это может нанести ущерб нашим отношениям», — заявил президент России.

Напомним, ранее Газета.ru сообщила о том, что Владимир Путин высказался об отношении США к России. По мнению президента, Соединенные Штаты ошибаются, когда видят в России угрозу.