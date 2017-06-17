Путин рассказал, что принимая решения, учитывает все мнения

В Избранное

Скопировать

Москва, 17 июня. Президент России Владимир Путин не считает, что на него оказывается давление и старается учитывать все точки зрения при принятии решений. Об этом он рассказал в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну.

Интервьюер поинтересовался у Владимира Путина о возможном давлении со стороны националистов и сторонников жесткой линии, которые могли бы добиваться того, чтобы Россия занимала более жесткую позицию. Президент ответил, что не ощущает нажима. При этом Владимир Путин подчеркнул, что в России есть люди с разными точками зрения, и он должен принимать во внимание их позиции.