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Политика
Путин рассказал, что принимая решения, учитывает все мнения
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Путин рассказал, что принимая решения, учитывает все мнения

4:29  17 Июня 2017
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Путин рассказал, что принимая решения, учитывает все мнения

Москва, 17 июня. Президент России Владимир Путин не считает, что на него оказывается давление и старается учитывать все точки зрения при принятии решений. Об этом он рассказал в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну.

Интервьюер поинтересовался у Владимира Путина о возможном давлении со стороны националистов и сторонников жесткой линии, которые могли бы добиваться того, чтобы Россия занимала более жесткую позицию. Президент ответил, что не ощущает нажима. При этом Владимир Путин подчеркнул, что в России есть люди с разными точками зрения, и он должен принимать во внимание их позиции.

«Это моя работа. Я должен учитывать различные позиции и приходить к приемлемым решениям», — отметил Путин.

#владимир путин #россия
Виталий Малясев
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