Россия ответит на брошенные ей вызовы - Путин

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Москва, 17 июня. США не осознают мощь российского ядерного оружия, но Россия готова ответить на брошенные ей вызовы. Об этом в четырехчасовом фильме американского режиссера Оливера Стоуна «Интервью с Путиным» рассказал президент России.

Стоун спросил у Владимира Путина, считает ли он, что США осознают мощь России в ядерном оружии. Президент РФ ответил, что он так не думает.

«Мне кажется, наши партнеры одно время считали, что Россия окажется неспособна ответить на брошенные с их стороны вызовы из-за состояния нашей экономики, из-за состояния определенных отраслей промышленности, а также из-за недофинансирования научных исследований», — сообщил Владимир Путин.

Президент также отметил, что сейчас положение изменилось, и иностранные партнеры убедились, что Россия может ответить на брошенные вызовы.