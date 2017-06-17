Россия ответит на брошенные ей вызовы — Путин
Москва, 17 июня. США не осознают мощь российского ядерного оружия, но Россия готова ответить на брошенные ей вызовы. Об этом в четырехчасовом фильме американского режиссера Оливера Стоуна «Интервью с Путиным» рассказал президент России.
Стоун спросил у Владимира Путина, считает ли он, что США осознают мощь России в ядерном оружии. Президент РФ ответил, что он так не думает.
«Мне кажется, наши партнеры одно время считали, что Россия окажется неспособна ответить на брошенные с их стороны вызовы из-за состояния нашей экономики, из-за состояния определенных отраслей промышленности, а также из-за недофинансирования научных исследований», — сообщил Владимир Путин.
Президент также отметил, что сейчас положение изменилось, и иностранные партнеры убедились, что Россия может ответить на брошенные вызовы.
«Но сегодня, как я считаю, все убедились, что Россия не только способна ответить на этот вызов, но и в том, что Россия, вне всякого сомнения, сделает это», — отметил Путин.