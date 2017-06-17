Трамп опубликовал финансовую декларацию за 2016 год

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Вашингтон, 17 июня. Президент США Дональд Трамп представил финансовый отчет за 2016 год, 98-страничный документ опубликован на сайте Управления по государственной этике.

Финансовый отчет рассказывает о доходах президента США за 2016 год и отражает данные о компаниях, которые Дональд Трамп передал в управление трастовому фонду при вступлении в должность. По данным отчета, до инаугурации президент США покинул руководящие посты в 565 компаниях.

Большинство указанных в документе организаций имеют отношение к гольфу, строительству и гостиничному бизнесу. Например, голь-клуб и курорт Мар-а-Лаго, стоимость которого оценивают в 50 млн долларов, в 2016 году принес бизнесмену доход в 37,2 млн долларов. Все гольф-клубы Дональда Трампа заработали за отчетный период 288 млн долларов.

Напомним, ранее Газета.ru сообщила, что принадлежащий Дональду Трампу и расположенный недалеко от Белого дома отель Trump International Hotel получил в 2016 году 270 тысяч долларов от саудовской лоббистской компании. Общая прибыль отеля в минувшем году составила 19,7 млн долларов.