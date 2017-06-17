Сотрудники Белого дома настаивают на расширении военных действий в Сирии - СМИ

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Вашингтон, 17 июня. Двое сотрудников Совета национальной безопасности США при Белом доме заявили о необходимости расширения военных действий в Сирии, против этого выступил Пентагон, сообщил в пятницу журнал «Форин полиси», ссылаясь на собственные источники в администрации США.

По сведениям этих источников, директор по разведке СНБ Эзра Коэн-Ватник и старший директор СНБ по делам Ближнего Востока Дерек Харви требуют начала наступательной операции на юге Сирии и считают, что только этот шаг даст возможность противостоять Ирану и войскам, которые он поддерживает в этом регионе. Журнал «Форин полиси» отмечает, что в последнее время был принят ряд защитных мер против поддерживаемых Тегераном вооруженных формирований, воюющих за президента Сирии Башара Асада.

По сообщению «Форин полиси», министр обороны США Джеймс Мэттис несколько раз отказывался от предложения Коэн-Ватник и Харви. Мэттис считает, что такой шаг вовлечет Соединенные Штаты в опасную конфронтацию с Ираном, что, в свою очередь, может спровоцировать ответные меры против американских войск, развернутых в Ираке и Сирии. В то же время председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Джозеф Данфорд и спецпредставитель президента США по вопросам взаимодействия с другими странами в борьбе с террористической группировкой ИГ* Бретт Макгурк считают, что необходимо продолжать бороться с экстремистами, особенно в Ракке.

По сообщению «Форин полиси», Мэттис и Данфорд не в первый раз не могут найти общий язык с сотрудниками СНБ высокого ранга. Например, весной оба они раскритиковали предложение Белого дома отправить в Сирию значительный контингент американских войск для борьбы с ИГ и предложили положиться на местные арабские и курдские вооруженные формирования.

ВВС международной коалиции во главе с США уже много раз подвергали бомбардировке армейские колонны шиитских сил, пытавшиеся приблизиться к пограничному пункту Ат-Танф, где находится база формирований вооруженной оппозиции, поддерживаемых США и их союзниками. Эти инциденты угрожают ростом напряженности между США и проправительственными силами Сирии, которые в течение месяца держатся вокруг Ат-Танфа.

* Организация запрещена на территории РФ.