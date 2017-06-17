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Политика
Путин рассказал, как Запад давал убежище олигархам из России
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Путин рассказал, как Запад давал убежище олигархам из России

3:35  17 Июня 2017
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Путин рассказал, как Запад давал убежище олигархам из России

Москва, 17 июня. Коррумпированные российские олигархи получили убежище на Западе, несмотря на совершенные в России преступления. Об этом президент РФ Владимир Путин рассказал в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну.

Путин сообщил, что когда в России активизировалась борьба против «сращивания власти и денег», на Западе начали представлять российских олигархов как «внутреннюю оппозицию».

«Когда было нужно, им даже предоставляли убежище за границей, несмотря на их преступления, очень серьезные преступления», — отметил президент России.

Владимир Путин подчеркнул, что некоторым получившим на западе убежище олигархам, ранее отказывали в выдаче виз в другие страны.

Ранее Газета.ru сообщила о том, что Владимир Путин рассказал о взаимоотношениях с Борисом Березовским и Михаилом Ходорковским. По словам президента России, у него не было прямого противостояния с бизнесменами.

#владимир путин #россия
Виталий Малясев
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