Видео: блондинка спровоцировала крупное ДТП на перекрестке в Красноярске

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Красноярск, 17 июня. Пользователи Сети активно комментируют дорожно-транспортное происшествие, случившееся 16 июня, на пересечении улиц Республики и Горького.

На кадрах видео видно, как темный автомобиль поворачивает и двигается вперед. Затем девушка за рулем соображает, что свернула не куда-то туда и начинает сдавать назад, чтобы развернуться на дороге с односторонним движением. Машина встает посреди дороги, мешая другим участникам движения, которые пытаются её объехать. Затем девушка неожиданно жмет на газ и выезжает на перекресток, где в неё влетает другой автомобиль.

В результате мощнейшего удара автомобиль виновницы ДТП переворачивается. По сообщениям очевидцев, после аварии женщина бегала вокруг своей поврежденной иномарки и кричала, что её «убьют родители».