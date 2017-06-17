Министр спорта открыл фан-зону Кубка Конфедераций в Питере: Она будет центром притяжения! ФАН-ТВ

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На Конюшенной площади в Петербурге начала работать фан-зона, которая будет действовать вплоть до окончания Кубка Конфедераций – 2017. Площадка вмещает до десяти тысяч человек одновременно. А те футбольные фанаты, у которых не получится попасть на матчи непосредственно на стадионы, смогут наблюдать за всеми играми в режиме онлайн. Для этого на площадке установлен внушительных размеров экран, на него будут выводить прямые трансляции. Однако это далеко не все предназначения данной территории на ближайшие две недели. Более подробно об этом организаторы рассказали журналистам, которые за день до старта Кубка стали первыми посетителями «Host City Fan Zone». Смотрите видеосюжет ФАН-ТВ.

– Я могу сказать, что здесь будут не только спортивные активности. Мы наполним ее всякими музыкальными концертами, – заявил Евгений Финкельштейн, президент корпорации PMI, организатор зоны общественного просмотра в Санкт-Петербурге. – Чтобы люди приходили не только во время матчей, ведь фан-зона будет работать с самого утра и до позднего вечера. Так что это будет очень интересным местом для всех горожан.

Все детали развлекательной программы не раскрывают. Известно, что ожидаются выступления именитых артистов, а также фестиваль «Поколение Next», принять участие в котором пригласили молодежные коллективы Питера, других городов и даже стран. Дмитрий Лютый, генеральный директор ООО «БиСиЭй» (именно его организация отвечает за формирование контента культурной программы) сообщил некоторые подробности:

– Мы предлагаем тематические дни: День российского футбола, День Санкт-Петербургского «Зенита» – пригласили звезд и тренеров молодежной академии «Зенит», будем проводить детский турнир. Предполагаем провести турнир (в рамках Кубка Конфедераций) между представителями консульств стран-участниц и сборной российских болельщиков.

Оценить готовность фан-зоны лично прибыл Павел Колобков, министр спорта Российской Федерации. Он отметил, что соответствие требованием FIFA – безусловно, важный аспект в подготовке и проведении подобных мероприятий, однако на первом месте должна стоять безопасность.

– Определенный опыт организации здесь, в этом месте фан-зона уже есть. Все требования FIFA соблюдены, согласование Федерации есть. Логистика, безопасность, размещение – всё это будет соблюдено. И мы надеемся, что эта площадь будет центром притяжения и петербуржцев, и гостей города. Все, кто не попал на стадион, смогут посмотреть основные матчи здесь, в этой фан-зоне, – дал общую характеристику министр.

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Подробнее о мерах безопасности, а также о том, как будет осуществляться проход на территорию Конюшенной площади, корреспондентам ФАН-ТВ рассказал Кирилл Смирнов, заместитель председателя городского Комитета по печати и взаимодействию со СМИ:

– Вход будет осуществляться через соответствующие рамки металлоискателей и через интераскопы, которые установлены по технике безопасности, предъявляемой к таким объектам. Это требования не только Федерации Футбола, но и силовых структур, которые компетентно изложили нам свою позицию. Пропуск будет осуществляться через определенные входы, все сумки будут досматриваться, это обязательно, с учетом всех тех инцидентов, которые могли бы произойти и происходят в других городах европейских и азиатских стран. Если мы понимаем, что количество тех, кто находится на площади в настоящий момент (установлены счетчики, работают волонтеры, которые определяют число людей), превысило десять тысяч , то конечно, доступ сюда будет ограничен до тех пор, пока часть людей не покинет территорию.

Логично дать болельщикам и другим желающим посетить фан-зону в рамках какого-либо из запланированных мероприятий простую рекомендацию: приходить заблаговременно. Очереди на вход во время трансляций матчей можно спрогнозировать уже сейчас. Но, в целом, серьезного дефицита пространства не ожидается, считает Кирилл Смирнов.

Еще одним интересным пунктом в рабочем режиме фан-зоны станут национальные кухни. Все желающие смогут отведать традиционные блюда стран-участниц Кубка Конфедераций. Евгений Финкельштейн заверил, что цены в импровизированных национальных ресторанах будут на любой кошелек.

Добавим лишь, что сами представители оргкомитета проведение в фан-зоне большого числа мероприятий в рамках Кубка Конфедераций считают отличной тренировкой. И не скрывают, что подготовка к Чемпионату Мира по футболу (напомним, он пройдет в России в 2018 году) будет куда более тщательной: уровень – выше, требования – серьезнее, ответственности – больше. Турнир чемпионов же позволит выявить уязвимые места и исправить возможные упущения и ошибки.

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