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Политика
Путин рассказал об усилении напряженности из-за американской ПРО в Европе
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Путин рассказал об усилении напряженности из-за американской ПРО в Европе

3:16  17 Июня 2017
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Путин рассказал об усилении напряженности из-за американской ПРО в Европе

Москва, 17 июня. Развертывание американских систем противоракетной обороны (ПРО) в Европе ведет к усилению напряженности и не останется без ответа со стороны России. Об этом президент РФ Владимир Путин рассказал в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну.

Путин отметил, что США продолжают развертывание систем ПРО в Восточной Европе, и это ведет к дальнейшей эскалации. При этом Россия много раз предлагала варианты сотрудничества, и были моменты, когда казалось, что «американские партнеры готовы рассмотреть эти предложения». Но в итоге это ни к чему не привело.

«Сейчас системы ПРО развернуты в Румынии, и мы слышим, что они появятся в Польше и в Средиземном море. Но это — отдельный вопрос, который, без сомнения, требует ответа со стороны России», — подытожил президент России.

#владимир путин #россия #сша
Виталий Малясев
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