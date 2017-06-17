Путин рассказал об усилении напряженности из-за американской ПРО в Европе

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Москва, 17 июня. Развертывание американских систем противоракетной обороны (ПРО) в Европе ведет к усилению напряженности и не останется без ответа со стороны России. Об этом президент РФ Владимир Путин рассказал в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну.

Путин отметил, что США продолжают развертывание систем ПРО в Восточной Европе, и это ведет к дальнейшей эскалации. При этом Россия много раз предлагала варианты сотрудничества, и были моменты, когда казалось, что «американские партнеры готовы рассмотреть эти предложения». Но в итоге это ни к чему не привело.