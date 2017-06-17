Видео: шокирующее лобовое ДТП в Иркутской области унесло жизни двух человек

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Иркутск, 17 июня. Появилось шокирующее видео ужасного лобового ДТП Toyota Corolla и Peugeot в Черемховском районе Иркутской области. В результате аварии погибли два человека. Ещё трое пострадали, в том числе двое детей.

Напомним, что смертельное ДТП произошло днём 16 июня на федеральной трассе Р-255 «Сибирь» недалеко от деревни Худорожкино.

Как уже ранее сообщали СМИ, виновником аварии оказался водитель автомобиля Toyota Corolla, который неожиданно выехал на полосу встречного движения, после чего столкнулся с Peugeot лоб в лоб.

По сообщению пресс-службы УМВД региона, виновник аварии и его пассажир скончались на месте ещё до приезда кареты скорой помощи.