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Нью-Йорк, 17 июня. Принимая решение о воссоединении с Крымом, власти России руководствовались данными глубокого социологического исследования. Об этом президент РФ Владимир Путин рассказал в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну. Подготовленная на основе бесед книга поступила в продажу в США 16 июня.

Стоун спросил Путина о том, был ли он готов к негативной реакции западных стран на воссоединении Крыма с Россией. Президент ответил утвердительно и рассказал, что перед принятием важного решения в России было проведено глубокое социологическое исследование. Оно показало, что более 80% россиян за воссоединение России с Крымом, несмотря на ухудшение отношений с Западом и другими странами.

«Так что, принимая это решение, я руководствовался не предпочтениями моих коллег из других стран. Я руководствовался настроениями российского народа», — отметил Путин.

На вопрос Стоуна о том, поддерживали ли воссоединение с Россией жители Крыма, президент также ответил утвердительно, подчеркнув, что принятое решение поддерживает подавляющее большинство жителей полуострова.