У Путина не было прямого противостояния с Березовским и Ходорковским

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Москва, 17 июня. Президент России Владимир Путин не имел прямого противостояния с Михаилом Ходорковским и Борисом Березовским, но просил их быть равноудаленными от власти. Об этом глава РФ рассказал в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну.

«Не было прямого противостояния. Я лишь сказал, что им придется быть равноудаленными от власти», — сообщил Путин.

Президент России рассказал, что предупредил Березовского и Ходорковского в том, что государство не будет добиваться отъема их собственности, если она получена законным путем, но поскольку законодательство меняется, теперь бизнесменам придется работать по новым законам. Также Путин отметил, что пересмотр итогов приватизации нанесет экономике России больший вред, чем нанесла сама приватизация, и предупредил о том, что все должны быть равны перед законом.