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Москва, 17 июня. Президент России Владимир Путин заявил, что для Соединенных Штатов важнее иметь союзников и партнеров, а не врагов. Такое мнение он высказал в ходе своей беседы с Оливером Стоуном.

Путин отметил, что Россия и США должны искать точки соприкосновения и сотрудничать по таким приоритетным вопросам как борьба с бедностью, охрана экологии, борьба с терроризмом.

По словам президента РФ, во всех перечисленных областях Москва в Вашингтон не добились больших успехов.

Ранее Газета.ru сообщала о приглашении Владимира Путина для детской команды посетить Кубок конфедераций.