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Политика
Партнеры и союзники нужнее для США, чем противники — Путин
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Партнеры и союзники нужнее для США, чем противники — Путин

2:26  17 Июня 2017
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Партнеры и союзники нужнее для США, чем противники — Путин

Москва, 17 июня. Президент России Владимир Путин заявил, что для Соединенных Штатов важнее иметь союзников и партнеров, а не врагов. Такое мнение он высказал в ходе своей беседы с Оливером Стоуном.

Путин отметил, что Россия и США должны искать точки соприкосновения и сотрудничать по таким приоритетным вопросам как борьба с бедностью, охрана экологии, борьба с терроризмом.

По словам президента РФ, во всех перечисленных областях Москва в Вашингтон не добились больших успехов.

Ранее Газета.ru сообщала о приглашении Владимира Путина для детской команды посетить Кубок конфедераций.

#владимирпутин
Сергей Свазовский
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