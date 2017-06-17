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Происшествия
Эсминец ВМС США и торговое судно столкнулись у берегов Японии
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Эсминец ВМС США и торговое судно столкнулись у берегов Японии

2:16  17 Июня 2017
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Эсминец ВМС США и торговое судно столкнулись у берегов Японии

Вашингтон, 17 июня. Американский эсминец Fitzgerald в ночь на субботу столкнулся с торговым судном у берегов Японии, сообщает пресс-служба ВМС США.

Столкновение произошло в 02.30 ночи по местному времени (20.30 мск) в 103 км от горда Йокосука. После столкновения США запросили помощь береговой охраны Японии. В настоящее время устанавливается число пострадавших и полученный ущерб

Сообщается, что эсминец столкнулся с торговым судном под филиппинским флагом. В результате инцидента военный корабль получил пробоину. В настоящее время Fitzgerald направляется в порт города Йокосука, береговая охрана Японии готовится к эвакуации команды эсминца.

#сша
Виталий Малясев
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