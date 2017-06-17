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Путин рассказал об отношениях с Ельциным и его командой
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Путин рассказал об отношениях с Ельциным и его командой

2:08  17 Июня 2017
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Путин рассказал об отношениях с Ельциным и его командой

Москва, 17 июня. Президент России Владимир Путин заявил, что никогда не поддерживал каких-то особых отношений со своим предшественником Борисом Ельциным и представителями его команды. Об этом он рассказал в рамках опубликованного накануне интервью с Оливером Стоуном.

По словам Путина, его встречи с Борисом Николаевичем были деловыми. Российский лидер также отметил, что предложение Ельцина возглавить правительство «с перспективой роста» он принял не сразу, так как опасался за своих детей.

Это решение далось непросто, — сказал Путин.

#владимирпутин #борисельцин
Сергей Свазовский
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