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Москва, 17 июня. Российских журналистов, которые пытаются донести позицию РФ на западе, несправедливо обвиняют в пропаганде. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин в ходе своей беседы с Оливером Стоуном.

Путин назвал американских и европейских журналистов очень талантливыми людьми за их способность «превращать черное в белое». В качестве примера российский лидер назвал события 2008-го года, связанные с конфликтом России и Грузии.

Ранее Владимир Путин рассказал о сорвавшемся в последний момент соглашении Москвы и Вашингтона по Сирии. Об этом писала Газета.ru.