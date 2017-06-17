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Политика
Российских журналистов на Западе несправедливо обвиняют в пропаганде — Путин
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Российских журналистов на Западе несправедливо обвиняют в пропаганде — Путин

1:56  17 Июня 2017  /обновлено: 2:13  17 Июня 2017
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Российских журналистов yа Западе несправедливо обвиняют в пропаганде — Путин

Москва, 17 июня. Российских журналистов, которые пытаются донести позицию РФ на западе, несправедливо обвиняют в пропаганде. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин в ходе своей беседы с Оливером Стоуном.

Путин назвал американских и европейских журналистов очень талантливыми людьми за их способность «превращать черное в белое». В качестве примера российский лидер назвал события 2008-го года, связанные с конфликтом России и Грузии.

Ранее Владимир Путин рассказал о сорвавшемся в последний момент соглашении Москвы и Вашингтона по Сирии. Об этом писала Газета.ru.

#владимирпутин
Сергей Свазовский
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