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Москва, 17 июня. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на решение Дональда Трампа отменить сделку Барака Обамы о нормализации отношений с Кубой на своей странице в Facebook.

Захарова назвала непредсказуемость единственным предсказуемым качеством США во внешнеполитической сфере. Однако затем пополнила список «вечным вмешательствам в дела суверенных государств».

Представитель МИД РФ также отметила, что кубинские власти едва ли слишком обольщались на фоне «потепления» двусторонних отношений.

Ранее Дональд Трамп назвал «ужасной» сделку своего предшественника по Кубе. Об этом писала Газета.ru.