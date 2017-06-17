Путин: Россия критично оценивает рекомендации МВФ и Всемирного банка

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Вашингтон, 16 июня. Россия с уважением относится к мировым финансовым институтам, таким как МВФ или Всемирный банк, но не имеет перед ними обязательств и воспринимает их рекомендации критически.

Об этом рассказал президент России Владимир Путин в ходе интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну. Путин отметил: Москва надеется на то, что международные институты займутся своими задачами. Путин также напомнил, что РФ не имеет обязательств перед МВФ или Всемирным банком и поэтому воспринимает их рекомендации критически.

Глава государства отметил, что в России принимают во внимание самые ценные из их. Президент напомнил, что в конце 1999 года, когда он занимал пост премьер-министра страны, у него были «достаточно трудные отношения с МВФ».