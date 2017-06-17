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Политика
Путин: Мои коллеги на Западе считали Саакашвили сумасшедшим
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Путин: Мои коллеги на Западе считали Саакашвили сумасшедшим

1:25  17 Июня 2017
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Путин: Мои коллеги на Западе считали Саакашвили сумасшедшим

Москва, 17 июня. Президент России Владимир Путин заявил, что многие должностные лица на Западе называли экс-президента Грузии Миахила Саакашвили сумасшедшим. Об этом он заявил в интервью для Оливера Стоуна.

Путин отметил, что во время конфликта Москвы и Тбилиси в 2008-м году он обращался ко многим лидерам западных государств, имевших влияние на Саакашвили. Но эти призывы не возымели эффект, — сказал российский лидер.

Ранее Газета.ru сообщала, что Россия и США были в шаге от договоренности по урегулированию конфликта в Сирии.

#владимирпутин #михаилсаакашвили
Сергей Свазовский
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