Активисты подрались на акции против проспекта Шухевича в Киеве

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Киев, 16 июня. В ходе акции против переименования проспекта Ватутина в проспект Шухевича в Киеве произошли столкновения между митингующими и активистами партии «Национальный корпус».

Как пишут украинские СМИ со ссылкой на первого замглавы партии Назара Кравченко, представители «Национального корпуса» изъяли блокнот, в котором были записаны выплаты участникам акции против переименования проспекта.

Кравченко также добавил, что в акции участвовали «титушки», инициировавшие драку. В результате инцидента нескольких представителей «Национального корпуса» задержали.