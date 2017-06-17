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Спорт
Захаров стал семикратным чемпионом Европы по прыжкам в воду
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Захаров стал семикратным чемпионом Европы по прыжкам в воду

1:26  17 Июня 2017
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Захаров стал семикратным чемпионом Европы по прыжкам в воду

Киев, 16 июня. Российский спортсмен Илья Захаров стал чемпионом Европы по прыжкам в воду с трехметрового трамплина, который проходит в Киеве.

Захаров победил со значительным отрывом, опередив представителей Украины Илью Квашу и Олега Колодия. Для сборной России это золото стало первым на турнире в Киеве.

Ранее недавний претендент на титул чемпиона мира по шахматам Сергей Карякин сыграл вничью в последней партии супертурнира в Норвегии. Карякин занял последнее место.

Куда более удачно выступил его соотечественник и бывший чемпион мира Владимир Крамник. Он расположился на третьей строке турнирной таблицы, — пишет Газета.ru.

#киев #ильязахаров #прыжкивводу #чемпионатевропы
Сергей Свазовский
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