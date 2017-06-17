Падение цен на нефть стимулировало производство и сельское хозяйство в РФ

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Москва, 17 июня. Снижение мировых цен на нефть послужило стимулом роста промышленности и сельского хозяйства в России, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну.

Как отметил российский лидер, на данный момент цены на нефть и газ упали со 100 долларов до 30 долларов. Цена изменилась в более чем в три раза. Путин уточнил, что в связи с этим трудно обеспечить поступления в бюджет. С другой стороны, по мнению Путина, созданы стимулы для развития промышленного и сельскохозяйственного производства в стране. Путин добавил, что власти поддерживают отрасли промышленности, которые переживают трудности. К ним относятся, например, строительство, автомобилестроение. Глава государства также напомнил, что страна добивается импортозамещения.