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Экономика
Падение цен на нефть стимулировало производство и сельское хозяйство в РФ
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Падение цен на нефть стимулировало производство и сельское хозяйство в РФ

1:08  17 Июня 2017
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Падение цен на нефть стимулировало производство и сельское хозяйство в РФ

Москва, 17 июня. Снижение мировых цен на нефть послужило стимулом роста промышленности и сельского хозяйства в России, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну.

Как отметил российский лидер, на данный момент цены на нефть и газ упали со 100 долларов до 30 долларов. Цена изменилась в более чем в три раза. Путин уточнил, что в связи с этим трудно обеспечить поступления в бюджет. С другой стороны, по мнению Путина, созданы стимулы для развития промышленного и сельскохозяйственного производства в стране. Путин добавил, что власти поддерживают отрасли промышленности, которые переживают трудности. К ним относятся, например, строительство, автомобилестроение. Глава государства также напомнил, что страна добивается импортозамещения.

#нефть #путин
Алия Садыкова
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