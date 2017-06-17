Путин предположил, почему США отказались от соглашения по Сирии
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Москва, 17 июня. Президент России Владимир Путин считает, что Соединенные Штаты Америки отказались от соглашения с РФ по Сирии в силу политических мотивов. Об этом он заявил в опубликованном накануне интервью для Оливера Стоуна.
По словам Путина, ему почти удалось договориться с Бараком Обамой о совместной работе в САР. Однако американская сторона в последний момент отказалась от этих соглашений.
Российский лидер связывает это решение с политической мотивацией, пишет Газета.ru.
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