Путин назвал должность главы правительства самой трудной в России

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Москва, 17 июня. Президент России Владимир Путин считает должность премьер-министра РФ самой трудной в государстве. Об этом российский лидер заявил в опубликованном накануне интервью для Оливера Стоуна.

Путин отметил, что у главы правительства много рутинной работы, неинтересной обществу. Однако именно эта работа решающим образом влияет на состояние экономики. Российский президент также отметил значение подбора подходящих людей на правительственные должности.

Ранее сообщалось о намерении Владимира Путина посетить футбольный матч Россия — Новая Зеландия.