Стоун назвал Путина «отличным руководителем» для России

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Вашингтон, 17 июня. Американский режиссер Оливер Стоун, снявший четырехсерийный документальный фильм «Интервью с Путиным», назвал президента Владимира Путина «лучшим руководителем» для России.

Об этом он рассказал в книге, куда вошли полные тексты бесед Стоуна с Путиным. «Вы отличный руководитель компании, и ваша компания – Россия», — сказал Стоун российскому лидеру.

Путин при этом пояснил, как решает государственные задачи. Все начинается с выяснения, с определения проблемных мест. По словам Путина, он не останавливается на полпути, если видно, что дело движется в правильном направлении. «Я не слишком педантичен. Я пытаюсь реагировать на возникающие вопросы сразу, это активный процесс», — резюмировал он.