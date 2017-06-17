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Спорт
Матч-открытие Кубка конфедераций Россия — Новая Зеландия посетит Путин
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Матч-открытие Кубка конфедераций Россия — Новая Зеландия посетит Путин

0:39  17 Июня 2017
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Матч-открытие Кубка конфедераций Россия — Новая Зеландия посетит Путин

Санкт-Петербург, 17 июня. Президент России Владимир Путин посетит матч-открытие Кубка конфедераций, в котором сборная России сыграет против команды Новой Зеландии.

Игра состоится 17 июня и начнется в 18.00 по московскому времени на стадионе «Крестовский» в Санкт-Петербурге. 

Ранее свой прогноз на дебютный поединок российской сборной на Кубке конфедераций высказал Валерий Сюткин. Известный певец верит в победу подопечных Станислава Черчесова с перевесом в один мяч.

#владимирпутин #станиславчерчесов
Сергей Свазовский
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