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Санкт-Петербург, 17 июня. Президент России Владимир Путин посетит матч-открытие Кубка конфедераций, в котором сборная России сыграет против команды Новой Зеландии.

Игра состоится 17 июня и начнется в 18.00 по московскому времени на стадионе «Крестовский» в Санкт-Петербурге.

Ранее свой прогноз на дебютный поединок российской сборной на Кубке конфедераций высказал Валерий Сюткин. Известный певец верит в победу подопечных Станислава Черчесова с перевесом в один мяч.