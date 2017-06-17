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Политика
Путин рассказал Стоуну о последствиях ассоциации Украины с ЕС
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Путин рассказал Стоуну о последствиях ассоциации Украины с ЕС

0:34  17 Июня 2017
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Путин рассказал Стоуну о последствиях ассоциации Украины с ЕС

Вашингтон, 16 июня. Президент России Владимир Путин рассказал об ущербе украинской экономике из-за ассоциации с ЕС. В интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну он отметил, что от сотрудничества с Евросоюзом украинский народ только потерял. Украинский бизнес получил ограничения поставок в ЕС, потерял доступ к рынку РФ.

По словам Путина при этом обещанный безвизовый режим не дает свободного доступа к европейскому рынку труда для украинцев. «Людей снова обманывают, поскольку даже, если «безвиз» будет получен, работать там они не смогут», — подчеркнул Путин.

#путин
Алия Садыкова
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