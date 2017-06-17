Интервью Путина Стоуну выпущено в формате аудио-книги и опубликовано в США

В Избранное

Скопировать

Вашингтон, 17 июня. Интервью Владимира Путина для Оливера Стоуна обнародовано и выпущено в формате аудио-книги в Соединенных Штатах Америки. Об этом сообщил издательский дом Skyhorse Publishing.

Аудио-книгу составляют беседы Путина и Стоуна в период с 2015-го по 2017-й годы.

В интервью нашли отражение личные воспоминания российского президента, его видение отношений Москвы и Вашингтона, распада Советского Союза, урегулирования сирийского конфликта и многих других проблем.