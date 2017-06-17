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Политика
Интервью Путина Стоуну выпущено в формате аудио-книги и опубликовано в США
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Интервью Путина Стоуну выпущено в формате аудио-книги и опубликовано в США

0:28  17 Июня 2017
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Интервью Путина Стоуну выпущено в формате аудио-книги и опубликовано в США

Вашингтон, 17 июня. Интервью Владимира Путина для Оливера Стоуна обнародовано и выпущено в формате аудио-книги в Соединенных Штатах Америки. Об этом сообщил издательский дом Skyhorse Publishing.

Аудио-книгу составляют беседы Путина и Стоуна в период с 2015-го по 2017-й годы.

В интервью нашли отражение личные воспоминания российского президента, его видение отношений Москвы и Вашингтона, распада Советского Союза, урегулирования сирийского конфликта и многих других проблем.

#владимирпутин #оливерстоун
Сергей Свазовский
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