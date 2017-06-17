Путин рассказал, о чем просил Березовского и Ходорковского

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Вашингтон, 16 июня. От Бориса Березовского и Михаила Ходорковского требовали лишь соблюдать закон и «быть равноудаленными» от правительства, заявил российский президент Владимир Путин.

В интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну он объяснил, что лобовых столкновений не было. Путин уточнил, что советовал Березовскому и Ходорковскому не опасаться потерять собственность, если она приобретена в рамках закона.

Напомним,совладельца ЮКОСа Михаила Ходорковского в 2005 году признали виновными по шести статьям УК РФ. Его приговорили к девяти годам лишения свободы, однако срок снизили до восьми лет. Он был помилован в декабре 2013 года Путиным. Против Березовского в России было возбуждено более десятка уголовных дел. В марте 2013 года его тело нашли в доме в деревне Аскот в Великобритании, где проживал бизнесмен.