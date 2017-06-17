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Политика
Путин прокомментировал ответ Буша-старшего на агрессию Хусейна
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Путин прокомментировал ответ Буша-старшего на агрессию Хусейна

0:02  17 Июня 2017
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Путин прокомментировал ответ Буша-старшего на агрессию Хусейна

Москва, 17 июня. Президент России Владимир Путин считает, что бывший президент Соединенных Штатов Америки Джордж Буш-старший правильно отреагировал на агрессию со стороны бывшего президента Ирака Саддама Хусейна.

Путин напомнил, что конфликт начался в августе 1990-года нападением Ирака на Кувейт. Добившись перемирия, США не стали тогда двигаться дальше, чтобы свергнуть Хусейна.

Это было осмотрительно и мудро, — сказал российский лидер.

#владимирпутин #джордж буш-старший #саддамхуйсен
Сергей Свазовский
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