Путин прокомментировал ответ Буша-старшего на агрессию Хусейна

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Москва, 17 июня. Президент России Владимир Путин считает, что бывший президент Соединенных Штатов Америки Джордж Буш-старший правильно отреагировал на агрессию со стороны бывшего президента Ирака Саддама Хусейна.

Путин напомнил, что конфликт начался в августе 1990-года нападением Ирака на Кувейт. Добившись перемирия, США не стали тогда двигаться дальше, чтобы свергнуть Хусейна.