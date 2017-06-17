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Политика
Путин объяснил, как США стоит относиться к России
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Путин объяснил, как США стоит относиться к России

0:02  17 Июня 2017
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Путин объяснил, как США стоит относиться к России

Москва, 17 июня. Президент России Владимир Путин назвал ошибкой восприятие Вашингтоном России как угрозы и геополитического врага США.

Об этом он рассказал в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну. Политик отметил, что отношение США к России строится на геополитическом соперничестве. Путин призвал Вашингтон не смотреть на РФ как на врага. «У нас есть много областей, в которых совместная работа без сомнения принесла бы позитивные результаты и России, и США, и всему миру», — добавил Путин.

#путин
Алия Садыкова
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