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Политика
Путин посоветовал российским фермерам поблагодарить Обаму
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Путин посоветовал российским фермерам поблагодарить Обаму

23:39  16 Июня 2017
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Путин посоветовал российским фермерам поблагодарить Обаму

Вашингтон, 16 июня. Российские фермеры должны поблагодарить экс-президента США Барака Обаму за рост аграрного сектора.

Об этом российский лидер рассказал в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну. По мнению Путина, санкции в отношении РФ позволили ввести ответные меры, которые вывели российский аграрный сектор в авангард.

Также он добавил, что страна смогла наладить производство в регулярном формате. «Я знаю, вы любите Россию, и я рад сообщить, что Россия стала первой в мире по экспорту зерна», — резюмировал он.

#путин
Алия Садыкова
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