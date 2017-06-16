Путин посоветовал российским фермерам поблагодарить Обаму

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Вашингтон, 16 июня. Российские фермеры должны поблагодарить экс-президента США Барака Обаму за рост аграрного сектора.

Об этом российский лидер рассказал в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну. По мнению Путина, санкции в отношении РФ позволили ввести ответные меры, которые вывели российский аграрный сектор в авангард.

Также он добавил, что страна смогла наладить производство в регулярном формате. «Я знаю, вы любите Россию, и я рад сообщить, что Россия стала первой в мире по экспорту зерна», — резюмировал он.