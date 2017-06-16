Путин: РФ предпочитает заниматься своими проблемами вместо конфронтации с США

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Москва, 16 июня. Президент России Владимир Путин заявил, что Россия не желает вступать в конфронтацию с США. В интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну он подчеркнул, что необходимо заниматься своими проблемами.

«Мы не хотим никакой конфронтации с США, потому что у нас есть свои проблемы, которыми необходимо заниматься», — отметил российский политик.

Ранее Газета.Ru писала, что Путин не считает спецслужбы США организаторами терактов 11 сентября.