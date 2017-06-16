Путин и Эрдоган не говорили о возможном участии США в госперевороте в Турции

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Москва, 16 июня. Президент России Владимир Путин заявил, что лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган никогда не говорил ему, что США участвовали в подготовке госпереворота.

Об этом он рассказал в интервью американкомй режиссеру Оливеру Стоуну. Путин ответил «нет» на вопрос Стоуна о том, говорил ли ему Эрдоган, что ЦРУ было вовлечено в подготовку государственного переворота.

По словам российского лидера, коллега сообщал ему только о своих подозрения в адрес оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена. При этом Путин подчеркнул, что по логике сложно представить, что разведслужбы США были бы не в курсе того, что происходит. Также он напомнил, что воздушные силы США на базе Инджирлик в Турции принимали активное участие в этих событиях.