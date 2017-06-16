Путин рассказал о плодах импортозамещения

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Москва, 16 июня. Президент России Владимир Путин в интервью для Оливера Стоуна рассказал, что политика импортозамещения позитивно сказывается на отечественной экономике.

Глава российского государства заверил, что такие действия властей не направлены на исключение импорта. Задача заключается в создании высоких технологий внутри страны.

Возможность купить что угодно за средства, вырученные от продажи нефти, не давали стимулов для развития. Политика импортозамещения коренным образом изменила ситуацию, — сказал Путин.

Ранее президент России подчеркнул необходимость сохранения территориальной целостности Сирии.