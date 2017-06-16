Путин рассказал Стоуну, почему никогда не кричит на людей

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Москва, 16 июня. Президент России Владимир Путин рассказал в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну, что никогда не повышает на людей голос.

В пятницу в США вышла книга -транскрипт интервью Путина Стоуну. В ходе беседы Стоун спросил у пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова о том, кричит ли Путин на него.

«Нет, никогда», — ответил Песков. Путин подтвердил, что «вообще никогда не кричит».

Он объяснил, что когда человек повышает голос, он перестает слышать. «Если вы кричите, если вы повышаете тон, тогда люди плохо понимают смысл сказанного», — подчеркнул Путин.