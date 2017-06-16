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Политика
Путин назвал провокацией заявления о неизбежности конфликта России с суннитами
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Путин назвал провокацией заявления о неизбежности конфликта России с суннитами

23:09  16 Июня 2017
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Путин назвал провокацией заявления о неизбежности конфликта России с суннитами

Москва, 16 июня. Президент России Владимир Путин считает провокационными заявления о вероятном будущем конфликте между РФ с суннитами. Об этом он заявил в интервью для Оливера Стоуна.

Российский лидер подчеркнул, что целью участия России в урегулировании конфликта в САР является поддержка законной власти и предотвращение дезинтеграции Сирии.

В противном случае страну может постичь судьба Ливии или Сомали, — сказал Путин.

#владимирпутин
Сергей Свазовский
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