Путин назвал провокацией заявления о неизбежности конфликта России с суннитами

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Москва, 16 июня. Президент России Владимир Путин считает провокационными заявления о вероятном будущем конфликте между РФ с суннитами. Об этом он заявил в интервью для Оливера Стоуна.

Российский лидер подчеркнул, что целью участия России в урегулировании конфликта в САР является поддержка законной власти и предотвращение дезинтеграции Сирии.