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Политика
Путин заявил, что территориальную целостность Сирии необходимо сохранить
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Путин заявил, что территориальную целостность Сирии необходимо сохранить

23:00  16 Июня 2017
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Путин заявил, что территориальную целостность Сирии необходимо сохранить

Москва, 16 июня. Президент Российской Федерации Владимир Путин убежден в необходимости сохранения территориальной целостности Сирийской Арабской Республики. Об этом он заявил в интервью для режиссера Оливера Стоуна.

Глава российского государства полагает, что разделение САР на части создаст почву для дальнейших конфликтов. Он добавил, что в урегулировании сирийского конфликта следует соблюдать предельную осторожность и действовать сообща.

Ранее Владимир Путин дал обещание не выдавать Сноудена Соединенным Штатам.

#владимирпутин #оливерстоун
Сергей Свазовский
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