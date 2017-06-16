Путин заявил, что территориальную целостность Сирии необходимо сохранить

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Москва, 16 июня. Президент Российской Федерации Владимир Путин убежден в необходимости сохранения территориальной целостности Сирийской Арабской Республики. Об этом он заявил в интервью для режиссера Оливера Стоуна.

Глава российского государства полагает, что разделение САР на части создаст почву для дальнейших конфликтов. Он добавил, что в урегулировании сирийского конфликта следует соблюдать предельную осторожность и действовать сообща.

Ранее Владимир Путин дал обещание не выдавать Сноудена Соединенным Штатам.