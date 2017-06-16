Путин обещал не выдавать Сноудена США

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Москва, 16 июня. Президент России Владимир Путин заявил, что «ни при каких обстоятельствах» не выдаст Эдварда Сноудена США.

В пятницу в США вышла книга-транскрипт интервью Путина американскому режиссеру Оливеру Стоуну.

Путин объяснил, что экс-сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден не преступник. Политик также уточнил, что американец не нарушал законы России. Он добавил, что между РФ и США на данный момент отсутствует соглашение об экстрадиции.

Глава государства опроверг утверждение Стоуна о том, что Сноуден был «пешкой» в политических играх двух стран. «Он не предатель… Он личность, и у него есть собственная позиция, и он борется за эту позицию», — подчеркнул лидер.

Напомним, в январе 2017 года Сноудену был продлен вид на жительство до 2020 года.